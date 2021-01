Joe Biden proíbe prospeção de petróleo e gás em território dos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou esta quinta-feira uma ordem executiva que proíbe a prospeção de petróleo e gás em terras e águas nacionais.Depois de Donald Trump, ex-presidente dos EUA, ter comprometido as proteções ambientais que o país tinha assumido, Biden anuncia cimeira sobre o clima para dia 22 de abril, o Dia da Terra, que coincide com o aniversário do Tratado de Paris, ao qual os EUA voltaram a aderir."Já esperámos demasiado tempo, e não podemos esperar mais. Hoje é o dia do clima na Casa Branca", afirmou Biden, citado pelo canal britânico BBC.Biden afirmou que o país "deve guiar" o resto do mundo para combater esta crise climática e confessou que nem a Covid-19, nem a crise das alterações climáticas devem ou podem ser enfrentadas sozinhas.O presidente declarou que as alterações climáticas passaram a ser uma prioridade e espera duplicar, até 2030, a energia eólica produzida.