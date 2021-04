Portugal recebe esta quinta-feira as primeiras 31 200 doses da vacina Johnson & Johnson. Até ao final do mês está prevista a entrega de mais 55 200 desta farmacêutica, mas este calendário poderá, afinal, estar em risco.













A Johnson & Johnson decidiu “atrasar a distribuição” na Europa, após as autoridades norte-americanas terem recomendado “uma pausa” na respetiva administração nos Estados Unidos.

“Essa vacina ainda não foi iniciada no território da União Europeia. Os efeitos adversos estão descritos, mas num balanço risco/benefício estes aspetos têm de ser considerados com aquilo que representam de vantagens face a eventuais riscos. Temos de confiar nas entidades reguladoras para continuarem a identificar casos e a comunicarem-nos com transparência”, explicou Marta Temido.





A Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a “acompanhar de perto” os desenvolvimentos, informou a Comissão Europeia, confirmando o impacto na vacinação na União Europeia.



A EMA assegura estar “a investigar” os casos, à semelhança do que aconteceu com a vacina da AstraZeneca, alertando, porém, que “não se sabe se há relação causa-efeito”.