Jornalista morto a tiro no México é o segundo assassinado em menos de uma semana

Um jornalista mexicano foi morto a tiro na quinta-feira, no município de Guaymas, no estado de Sonora, no norte do México, anunciaram as autoridades, tornando-se no segundo profissional assassinado no país em menos de uma semana.

Ricardo Domínguez López, de 47 anos, era proprietário e diretor do site noticioso InfoGuaymas.

De acordo com os meios de comunicação locais, López tinha denunciado que recebeu ameaças em março, na sequência do desaparecimento de outro jornalista, Felipe Romero Chávez, cujo paradeiro é desconhecido.