Jornalistas relatam bombardeamentos em cidade do leste da Ucrânia

Bombardeamentos foram ouvidos esta sexta-feira perto de Stanytsia Luganska, cidade no leste da Ucrânia sob controlo das forças do Governo, segundo jornalistas no local, que foi alvo de bombardeamentos na quinta-feira.

De acordo com jornalistas da agência francesa de notícias AFP, os bombardeamentos eram audíveis nesta localidade da linha da frente que separa militares ucranianos e separatistas pró-russos, onde na quinta-feira foi atingida uma creche.

Entretanto, a presidência russa (Kremlin) admitiu estar preocupada com o novo surto de violência entre forças de Kiev e separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, já que a crise russo-ocidental ainda se mantém muito tensa.