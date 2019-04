Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem abusada desde os cinco anos pelo avô foi obrigada a abortar em casa com recurso a cabide

Tinha apenas cinco anos quando começou a ser abusada e agredida, acabou por engravidar aos 12 anos.

Charlotte Wade tinha apenas cinco anos quando começou a ser abusada e agredida pelo avô. A menina de Gales tem agora 22 anos, durante a adolescência foi ainda obrigada a abortar pelo homem que utilizou um cabide para impedir a gravidez da jovem. Em novembro de 2016, Charlotte denunciou o "animal" à polícia e, oito meses depois, Hodges acabou detido pelas autoridades.



Tudo terá começado com o pedido de um beijo por parte do avô. Raymond Hodges terá ficado com a menina porque os pais tinham ido trabalhar. Os abusos continuaram e poucos meses depois o homem obrigou-a a tocar-lhe no orgão genital.



Charlotte conta que aos sete anos foi atirada para o chão da sala e ali aconteceu a primeira violação.



"A dor era insuportável. Ele dizia-me que aquilo era o que os adultos faziam", conta Charlotte. Um ano depois o homem começou a filmar as violações. "Ao início recusei, mas ele agredia-me e voltava a violar-me", acrescentou.



Aos 12 anos o período atrasou cerca de dois meses e o homem forçou-a a fazer um teste de gravidez. O pior tinha acontecido e o homem, com a ajuda de um amigo, obrigou a jovem a abortar e utilizou um cabide para acabar com a gravidez de Charlotte.



Os pesadelos e as memórias daqueles anos permaneceram na cabeça da jovem que tentou por várias vezes suicidar-se. Foi em novembro de 2016 que decidiu contar tudo à polícia.



Em julho de 2017 o homem declarou-se culpado pelos crimes de violação e agressão sexual mas negou que a tivesse obrigado a abortar. A jovem foi obrigada a apresentar provas dos crimes e, depois de duas semanas de julgamento, Raymond Hodges acabou por ser considerado culpado das restantes acusações, foi preso. O avô de Charlotte foi então condenado a 25 anos de prisão.