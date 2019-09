Jovem agredido à chicotada por roubar chocolates em supermercado no Brasil

Um jovem, de 17 anos, apanhado em flagrante delito a roubar quatro tabletes de chocolate num supermercado de São Paulo, no Brasil, foi brutalmente chicoteado por seguranças do estabelecimento, uma agressão que está a chocar o Brasil. O caso aconteceu há cerca de um mês, mas só foi tornado pública esta terça-feira, quando as imagens do acontecimento foram exibidas na televisão.

Nas imagens divulgadas era possível ver o adolescente, que foi levado para uma sala reservada do Supermercado Ricoy no bairro Vila Joaniza, no extremo sul da capital paulista, e obrigado a tirar a roupa, a ser chicoteado pelos seguranças. O rapaz contorcia-se de dor a cada nova chicotada, mas os seus gritos não eram ouvidos fora da sala para onde foi levado porque os seguranças do supermercado o tinham amordaçado.

O menor, que vive na rua desde os 12 anos, confessou que tinha tentado roubar os chocolates, mas considerou que isso não era razão para o terem torturado e chicoteado durante quase 40 minutos. Ele identificou os dois seguranças e mostrou aos jornalistas as marcas com que ficou no corpo por causa das chicotadas.

A Polícia Civil já abriu uma investigação a este caso. A direção da Rede Ricoy já emitiu um comunicado onde afirma repudiar a brutal agressão ao adolescente e informa que os dois seguranças já não trabalham no supermercado.

Os suspeitos estão a ser procurados pela polícia e podem vir a ser ser acusados pelo crime de tortura, além do crime de lesão corporal. Para o crime de tortura, que é inafiançável, a pena prevista no Brasil é de até oito anos de cadeia.