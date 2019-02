Jovem baleado no metro de Londres após discussão

Adolescente gravemente ferido após discussão com dois homens.

Um jovem, de 16 anos, está no hospital em estado grave após ter sido baleado, esta quarta-feira, na estação de metro de Barking, em Londres, Inglaterra.Segundo o jornal The Independent, o jovem entrou numa discussão com dois homens a bordo do metro na linha que liga Hammersmith a Barking. Ao sair do metropolitano, a discussão continuou e o adolescente acabou baleado no abdómen. De acordo com as autoridades os dois suspeitos fugiram após os disparos.As forças policiais apelam à colaboração das testemunhas presentes. "Entendemos que este foi um incidente assustador para os passageiros, mas incentivamos qualquer uma das testemunhas do ataque a nos dizerem o que viram."O alerta foi dado por volta das 23h30 minutos desta quarta-feira e ao local foram chamados os serviços de emergência. A vítima foi transportada para o hospital e sujeita a cirurgia médica.As autoridades locais descartam a possibilidade do caso se tratar de um ato terrorista.