Jovem brasileiro incriminado por ameaçar matar Bolsonaro... com escova de dentes

A Polícia Federal brasileira, subordinada ao governo central do país, usou a Lei de Segurança Nacional para incriminar um homem de 25 anos por suposta tentativa de matar o presidente Jair Bolsonaro em Novembro de 2019 durante uma visita deste à Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, no estado de Minas Gerais. Detalhe: a "arma" com que o homem ameaçou matar o chefe de Estado era uma simples escova de dentes.

O rapaz, que trabalhava como funcionário civil na limpeza do quartel que Bolsonaro visitou, publicou nos dias que antecederam a visita uma série de mensagens de texto e vídeos manifestando-se contra o governante e as suas ideias radicais. Em algumas dessas mensagens, salientou como seria fácil atacar o chefe de Estado quando este estivesse no quartel, onde iria ocorrer a formatura de novos sargentos, pois tinha acesso livre a todas as áreas e ninguém suspeitaria dele.

No vídeo que serviu de base para o homem ser incriminado na Lei de Segurança Nacional, criada para punir ataques à segurança do Brasil e de autoridades, o homem aparecia a afiar o cabo de uma escova de dentes. Era com ela, dizia no vídeo, que iria atacar Bolsonaro, o que, na verdade, não fez.

Por causa dessas ameaças, ele arrisca agora ser condenado e apanhar uma pena de, no mínimo, quatro anos e, no máximo, doze anos de reclusão. O inquérito, que só foi concluído agora, um ano depois da publicação das mensagens, causou estranheza pela demora e provocou rumores de que é mais um "factóide" dos muitos que o governo costuma criar para desviar a atenção de outros problemas e para fazer o presidente aparecer mais uma vez como vítima do ódio da esquerda, o que quase sempre lhe permite um aumento de popularidade.

No dia 6 de Setembro de 2018, na altura ainda candidato e atrás nas sondagens para as presidenciais, Jair Bolsonaro foi vítima de um ataque com faca durante um ato de campanha numa praça de Juiz de Fora, outra cidade em Minas Gerais, e ficou gravemente ferido. O ataque parece ter-lhe garantido a simpatia e a solidariedade de muitos eleitores, e um mês depois ele surpreendeu e foi eleito presidente.