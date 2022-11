Jovem casal viraliza no TikTok por partilhar regras controversas de casamento

Jaden e Andy McGrew, conhecidos pela conta conjunta no TikTok, partilharam um vídeo com "regras" de relacionamento que viralizou na rede social. Os princípios seguidos podem ser controversos. Os elementos do casal não podem estar sozinhos com pessoas do sexo oposto e têm todas as passwords um do outro. O jovem casal acredita que estas regras ajudam o casamento a funcionar.



No vídeo, o casal disse que não sabia que eram regras controversas, até receberem comentários. O vídeo teve 7,5 milhões de visualizações.

"São coisas que concordámos na nossa relação com o passar do tempo e da experiência. Nunca nos sentámos e criámos regras, mas parece ter sido assim que as pessoas o interpretaram. São apenas regras que funcionam para nós. Ficámos chocados por perceber que eram assim tão controversas para as pessoas", disse Jaden, 22 anos, em entrevista à Fox News.



A publicação no TikTok teve milhares de comentários, a maioria a considerar as regras "tóxicas" e o oposto do que significa confiança.

Apesar das críticas que receberam nas redes sociais, ainda existiram algumas pessoas a apoiar a linha de pensamento do casal. "Porque é isto considerado controverso? Eu e o meu marido agimos exatamente da mesma maneira porque temos total confiança um no outro", comentou um seguidor do casal.