Jovem de 14 anos canta 'Shallow' à porta de hospital para a mãe em estado terminal

Uma última homenagem. Foi isso que Billy Devin, um jovem britânico de apenas 14 anos, quis fazer à sua mãe à porta de um hospital em Chesterfield, Derbyshire. Billy e uma amiga juntaram-se para cantar à porta do hospital onde a progenitora do jovem estava internada com um cancro terminal.Entre outras canções, Billy e a sua amiga dedicaram uma versão de 'Shallow', música de Lady Gaga e Bradley Cooper, a Jane Devine. A mulher acompanhou toda a atuação de uma das janelas do local onde estava internada com um cancro da mama.Jane Devine tinha sido diagnostivada com a doença fatal a julho de 2019. As restrições devido à pandemia de Covid-19 não permitiram a Billy despedir-se da mãe de outra forma e o jovem homenageou a progenitora com uma coluna montada no jardim do hospital.A mulher viria a morrer a 7 de setembro, poucos dias depois da homenagem do fillho Billy.