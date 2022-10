Jovem de 15 anos condenado a seis anos de prisão por matar pais e irmão de 10 anos

Santi,

Um adolescente espanhol, com 15 anos, foi condenado a seis anos de prisão por ter morto a tiro os pais e o irmão de 10 anos. O jovem tinha sido castigado por ter más notas na escola e estava impedido de aceder à internet e ver televisão.O homicida,usou a espingarda de caça do avô para matar a mãe e, de seguida, matou o irmão mais novo e o pai.Até ser descoberto, o jovem viveu com os cadáveres da família durante alguns dias em Al Algoda, no sul de Alicante, em Espanha, na casa onde vivia.O crime aconteceu a 8 de fevereiro de 2022. Este sábado, Santi confessou o crime e foi condenado a seis anos de prisão e mais três em regime probatório.