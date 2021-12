Só a mulher que deu à luz este sábado de manhã sabe o que verdadeiramente aconteceu antes de dar o alerta e acionar os meios de socorro. PSP e bombeiros depararam-se com os dois corpos dos recém-nascidos num dos apartamentos do nº 315 da Avenida de Sintra, em Cascais. Um em cima da cama, o outro dentro de um saco do lixo.