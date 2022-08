Jovem de 16 anos reencontra a família nove anos depois de ser raptada

Pooja Gaud, uma jovem de 16 anos, reencontrou a família nove anos depois de ter sido raptada em Maharashtra, na Índia.A jovem desapareceu a 22 de janeiro de 2013, com apenas sete anos, quando um casal a aliciou com um gelado no exterior da escola que frequentava, em Mumbai. Nesse dia, Pooja tinha ido para a escola com o irmão mais velho, mas os dois tiveram uma discussão e o irmão deixou-a para trás. Foi nessa altura que o casal a levou, depois de lhe prometerem que iriam comprar um gelado.A polícia alegou que Harry D'Souza e Soni D'Souza, o casal de raptores, levaram a menina por não terem filhos. Pooja contou que inicialmente frequentou a escola, mas que o casal a ameaçava caso ela chorasse. Depois, Harry e Soni acabaram por ter um filho biológico e tudo piorou, de acordo com a BBC News.

"Eles batiam-me com um cinto, pontapeavam-me, davam-me murros. Uma vez bateram-me e as minhas costas começaram a sangrar. Também me obrigaram a fazer tarefas em casa e a trabalhar 12 a 24 horas fora de casa", contou a jovem.





A mãe de Pooja conta que já "tinha perdido a esperança de alguma vez encontrar a minha filha". No entanto, a rapariga conseguiu aceder ao telemóvel do casal, enquanto este estava a dormir, e numa busca na Internet encontrou vários cartazes que mencionavam o seu rapto.Sete meses depois, Pooja pediu ajuda a uma colega de trabalho que ligou para um dos números dos cartazes. Primeiro Pooja falou com a mãe por videochamada e só depois marcaram um encontro.A mãe da jovem, após ver uma marca de nascença que só ela sabia que a filha tinha, não teve qualquer dúvida que se tratava de Pooja. "Todas as minhas dúvidas desapareceram imediatamente. Eu sabia que tinha encontrado a minha filha", diz a mulher.