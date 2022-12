Jovem de 20 anos morta à facada pelo ex-padrasto em Madrid

Um homem matou a ex-enteada, de 20 anos, à facada esta quarta-feira no bairro de Puente de Vallecas em Madrid, Espanha.De acordo com o jornal espanhol El País, a vítima foi atacada na própria casa. O homem, de 37 anos, acabou depois por de esfaquear no pescoço, abdómen e no tórax, mas resistiu aos ferimentos foi detido pelos agentes da Polícia Nacional espanhola.Quando os serviços de emergência chegaram ao local, a jovem já "estava morta há várias horas", pelo que já nada foi possível fazer para a salvar. O agressor foi levado para o hospital 12 de outubro, onde está sob custódia da polícia.A notícia da morte da jovem foi dada à mãe pela polícia, juntamente com um psicólogo.