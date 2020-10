Jovem com 2.08 metros de altura tem as pernas mais compridas do Mundo

Chama-se Maci Currin, tem 17 anos e vive no estado norte-americano do Texas. A jovem, de 2.08 metros de altura, tem o recorde do Guiness das pernas mais compridas do mundo. A esquerda mede 1.35 metros e a direita 1.34 metros. As pernas perfazem 60% da sua altura. Mas ainda assim está longe do recorde de mulher mais alta do mundo, que pertence à chinesa Sun Fang, com 2.29 m.

"A família de Maci é relativamente alta, mas nenhum dos seus outros irmãos ou pais se igualam à sua altura", disse ao Guiness Book of World Records um porta-voz, citado pelo jornal britânico Daily Star.

Foi há dois anos, quando mandou fazer um par de leggings personalizado, que a jovem percebeu que poderia ter o recorde das pernas mais altas do mundo.

Apesar desta característica dificultar a entrada em certos locais, a jovem diz que esta é uma grande vantagem para jogar voleibol na equipa da escola.

Maci planeia agora mudar-se para o Reino Unido para tirar um curso superior e ambiciona tornar-se a modelo profissional mais alta do planeta.

A jovem norte-americana tem apelado às pessoas com características físicas especiais, através do TikTok, que as aceitem e admirem, esperando que este recorde inspire outras mulheres altas.