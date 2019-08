Jovem de 22 anos morre na lua-de-mel ao dar um mergulho

Um jovem de 22 anos morreu esta terça-feira durante a lua-de-mel na Florida. Os recém casados decidiram dar um mergulho no oceano quando foram apanhados por uma corrente que os levou para uma distância de 90 metros da costa.Dantol Cottrell e Cheyenne Hedrick foram resgatados por um nadador-salvador mas Dalton acabou por sofrer uma paragem cardiorespiratória e morreu no hospital."Nunca pensei que aos 22 anos me casaria e poucos dias depois ficasse viúva", escreveu Cheyenne no Facebook."Quero-te muito, meu amor, Dantol Cottrell", termina a jovem.