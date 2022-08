Jovem de 24 anos identificado como agressor do escritor britânico Salman Rushdie

O agressor do escritor britânico Salman Rushdie é um homem de 24 anos chamado Hadi Matar, que ainda está sob custódia, indicou esta sexta-feira a polícia do estado norte-americano de Nova Iorque.

Numa conferência de imprensa pelas 17h00 locais (22h00 em Lisboa) para apresentar detalhes do ataque, a polícia afirmou não ter ainda informações sobre o motivo da agressão.

O porta-voz da polícia acrescentou que Hadi Matar deu a Rushdie pelo menos uma facada no pescoço e outra no abdómen, e que o escritor "ainda está na sala de cirurgia", sem prestar, no entanto, qualquer informação sobre a condição de saúde do escritor.