Jovem empurrada da ponte quer ver amiga na cadeia

A adolescente Jordan Holgersin, de 16 anos, foi brutalmente empurrada de uma ponte pela amiga Taylor Smith, de 18 anos, depois de afirmar várias vezes que não queria saltar. A vítima, que acabou por ficar com cinco costelas partidas e um pulmão perfurado, afirma agora que gostava que a amiga fosse presa para pensar sobre o que fez, depois de quase lhe ter causado a morte.

"No início eu não queria entrar em problemas com a Taylor, mas agora que pensei melhor sobre a situação acho que ela devia ir para a cadeia pelo menos para pensar no que fez", confessa a jovem de 16 anos.

Entretanto, Taylor já revelou à imprensa que se sente muito mal pelo que aconteceu e que já pediu desculpa à amiga várias vezes.

A família de Jordan garante que Taylor não está realmente arrependida e que o pedido de desculpas não foi sincero uma vez que ela nunca foi visitar a amiga ao hospital e "agia como se nada tivesse acontecido". "Apesar de ela ter pedido desculpas isso não muda o que aconteceu", afirma a família à imprensa.

"Ela (Taylor) acabou com o resto do meu verão e vou provavelmente estar a recuperar durante todo o ano letivo que se avizinha. Tenho muitas dores", afirmou Jordan. "Todas as manhãs as dores são horríveis e até respirar dói. Não me consigo levantar", acrescentou.

"Aquilo parecia quase um ato criminoso", revelou Ashley Mahree, a jovem que filmou o momento.

A ponte onde tudo aconteceu é um sítio muito popular entre os turistas e aventureiros, no entanto existe sinalização a avisar que é proibido saltar ou mergulhar.