Jovem leiloada no Facebook é comprada para ser 10ª mulher de empresário

Adolescente de 17 anos vive no Sudão do Sul e foi trocada por 530 vacas, três carros e 8700 euros.

17:57

Uma jovem de 17 anos que vive no Sudão do Sul foi leiloada pelos pais no Facebook e comprada por um empresário da mesma região para ser a sua décima esposa. Os pais de Nyalong Ngong Deng trocaram a filha por 530 vacas, três carros Toyota Land Cruiser e cerca de 8700 euros.

"Os filhos do vencedor vão ser jogadores da NBA", dizia a publicidade partilhada pela família da jovem em referência à estatura de Nyalong, que pertence à etnia Dinka, uma das mais altas da África.

Os habitantes do local afirmam que a adolescente foi vendida muito rápido, apenas alguns dias após a publicação do anúncio. Além disso, os media locais adiantam que este é o valor mais alto que já foi pago por uma mulher desde que há registo, segundo avança o jornal El Mundo.

O Facebook apercebeu-se do anúncio de leilão humano, mas não excluiu a publicação a tempo de evitar que o acordo fosse fechado.

A venda de mulheres é ainda comum no Sudão do Sul e representantes de ONGs que trabalham na região temem que o alto valor que os pais conseguiram por Nyalong estimule outras famílias a tentarem vender suas filhas online.

A advogada da Aliança Nacional das Mulheres Advogadas do Sudão do Sul, Monica Adhiue, adianta grandes empresários e funcionários com cargos altos na função pública estão entre os homens que costumam comprar mulheres nesse tipo de comércio.



A mulher também afirma que tentou falar com a família da jovem para que excluísse o anúncio, mas falhou.