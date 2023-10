Uma mulher de 27 anos morreu no aeroporto de Broken Bow, em Oklahoma, nos Estados Unidos, na sexta-feira, quando foi atingida pela asa de um avião.



Samantha Hayes, mãe de três crianças, trabalhava no aeroporto e estava a cortar relva no momento em que foi atingida pela asa de um Bananza A36 que estava a aterrar, de acordo com o New York Post.



As autoridades garantem que o piloto se apercebeu da presença da mulher e tentou desviar-se, sem sucesso. O óbito foi declarado no local.



O caso está sob investigação.