Jovem mãe morre de cancro após tratamentos serem interrompidos devido à pandemia de Covid

Uma jovem mãe de apenas 27 anos do País de Gales morreu vítima de um cancro cervical depois de ver os exames serem sucessivamente adiados devido à pandemia de Covid-19. Numa fase inicial, os médicos descartaram os sintomas de Lizzy Evans apontando para uma menopausa precoceA jovem, de 27 anos, já tinha sido diagnosticada com cancro cervical quando estava grávida do quarto filho. Após o parto, Lizzy tinha iniciado os tratamentos mas, menos de um ano depois, começou a sentir fortes dores nas costas, ombros, costelas e pescoço.Os médicos que a acompanhavam culparam os tratamentos pelos sintomas que a jovem estava a sentir, disseram que poderia ser uma menopausa precoce na sequência dos tratamentos.Exames posteriores confirmaram o pior, o cancro acabou por se espalhar por pulmões, cérebro e coluna vertebral em fase terminal. A jovem viria a morrer no dia 31 de março.Deixou quatro filhos, um de nove, um oito, um de dois e um com apenas um ano.