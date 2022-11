Jovem morre após consumir cocaína na primeira saída à noite depois de ser mãe

Uma jovem de 23 anos, que tinha sido mãe há pouco tempo, morreu após consumir cocaína na sua primeira saída à noite desde o nascimento do filho.Rebecca Tollan, morreu numa casa localizada em Bellshill, na cidade de Lanarkshire, na Escócia em julho de 2019. Dois homens foram apontados como os principais responsáveis pela morte da jovem. Barry McAuley, de 40 anos, e Martin Stewart, de 34, foram presentes a julgamento esta segunda-feira e estão acusados de terem providenciado droga letal à jovem, nos dias 14 e 15 de julho de 2019.Contudo, os dois arguidos negam as acusações do Tribunal Superior de Glasgow.Rebecca consumiu os estupefacientes num bar e na casa onde acabaria por morrer.A acusação defende que Rebecca morreu logo após ter ingerido as drogas.Segundo o jornal britânico Daily Mail, a cunhada da vítima, Pamela, foi a primeira a testemunhar no julgamento e contou que ambas terão saído juntas no dia 14 de julho, para um bar, onde lhes foram dadas duas bebidas, encomendadas por dois homens que estavam sentados numa mesa perto de Rebecca e que ela pensava estar a reconhecer.Posteriormente, Rebecca e Pamela sentaram-se com os dois homens. Foi nesse momento que a vítima perguntou se tinham alguma "coisa [estupefacientes].Durante o julgamento, Pamela foi questionada se reconhecia os dois homens e esta rapidamente apontou para McAuley e Stewart.No seguimento da sessão em tribunal, Stewart foi acusado de estar envolvido no fornecimento de cocaína e canábis, sendo que McAuley foi igualmente acusado de providenciar cocaína. O julgamento continua a decorrer.