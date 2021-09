Jovem morre depois de beber 1,5 litros de Coca-Cola em dez minutos

Um jovem de 22 anos morreu depois de beber 1,5 litros de Coca-Cola em dez minutos, na China. A morte foi causada pela acumulação de gás no organismo da vítima, revelaram os médicos, de acordo com o Daily Mail. A pressão causada pelo gás vazou para a veia porta, responsável por transportar sangue para o fígado.O jovem dirigiu-se ao hospital cerca de seis horas depois de ingerir o refrigerante e queixou-se de dores de barriga e estômago inchado.Os exames realizados ao jovem, que aparentava não ter nenhum problema de saúde, revelaram elevado ritmo cardíaco e baixa pressão arterial. Após 18 horas internado, acabou por morrer.Nathan Davies, professor de Bioquímica da Universidade de Londres, afirmou que "é possível, mas não muito provável, que beber uma grande quantidade de bebida com gás possa ter um efeito tão grave".

"Mas, sem nenhuma condição subjacente, é muito difícil ver o que possa ter acontecido", acrescentou.

Davies disse ainda que, tendo em conta a quantidade de refrigerantes consumidos em todo o mundo, haveria mais situações reportadas à semelhança desta, caso a ingestão destas bebidas tivesse consequências fatais.