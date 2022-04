Jovem norte-americano entra em 27 universidades, incluindo Harvard, Stanford e MIT

Um jovem da Flórida, nos EUA, foi aceite em 27 universidades, incluindo Harvard, Stanford e MIT. Jonathan Walker recebeu um total de quatro milhões de euros em bolsas de estudo para frequentar as universidades. O estudante do ensino secundário da Cidade do Panamá, na Flórida, disse que encontrou algo de que gostou em todas as escolas e só se inscreveu naquelas onde poderia ser "feliz".

"Foi uma surpresa ver que estavam interessados em mim e queriam que eu frequentasse as suas instituições", disse Jonathan durante entrevista à ABC News. "Em todas as escolas da minha lista, imaginava-me a estudar lá. Não me inscrevi em nenhum lugar que não achasse que poderia ser feliz".

Agora, com 27 admissões, o jovem diz que está a tentar decidir qual universidade escolher. "Consegui reduzir um pouco, mas espero que nas próximas semanas possa tomar uma decisão confiante", disse.

O jovem conta que está interessado nas áreas de engenharia e empreendedorismo, mas "tenho muitos interesses diferentes".

O interesse pela engenharia surgiu quando os pais lhe ofereceram um conjunto de química. "Encontrei uma maneira de canalizar essa curiosidade para a ciência e aprendi que podia usar a engenharia para ajudar as pessoas", disse Walker. "Fiquei muito interessado em criar dispositivos que pudessem ajudar comunidades desfavorecidas e pessoas que enfrentam problemas difíceis".

Walker contou à ABC News que está a trabalhar com um parceiro num dispositivo de pulso que permite que pessoas cegas e surdas consigam comunicar melhor com as restantes pessoas.



O jovem diz que já foi eleito rei do baile de finalistas, que participa no clube de ciências e é jogador da equipa de futebol americano da escola. "Fui abençoado com muitas habilidades."