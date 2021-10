Jovem vence ‘guerra’ contra o Lidl com vídeos virais no TikTok

Uma jovem escocesa, conhecida no Tiktok como "lunahtic", ganhou uma ‘batalha’ contra a rede de supermercados Lidl ao conseguir que tirassem um lote de leites de aveia "estragado" da venda ao público.

Através de uma série de vídeos virais partilhados na plataforma Tiktok, a jovem mostrou como cada embalagem de leite da marca Just Free estava cheia de "grumos".

A estudante de 23 anos começou a publicar os vídeos em agosto, quando reparou que uma das embalagens que comprou vinha com "mau cheiro".

"É um bom leite e já o uso há anos", disse Luna, citada pela BBC. "Gasto quatro caixas por semana e tinha comprado em grande quantidade, com validade até 2022. Mas, quando abri o primeiro pacote, percebi que estava cheio de grumos e a cheirar mal."

"Achei que fosse apenas uma caixa, mas tentei comprar mais algumas e estavam todas assim. No dia 15 de agosto, entrei em contacto com a sede do Lidl e pedi o reembolso dos 13,20 euros que tinha gasto no leite", conclui.

Num dos vídeos mais virais, com três milhões de visualizações, a jovem entra a correr no supermercado, compra o leite e já na rua despeja o leite no chão para mostrar os grumos na bebida.

Luna também se filma a limpar o leite do chão uns momentos depois.

Inicialmente, o Lidl chegou a dar-lhe um voucher de cerca de 60 euros como uma forma de demonstrar que estava a levar a sério as reclamações. A estudante acabou por gastar o dinheiro em comida para um banco alimentar.

Foi só depois de Luna encaminhar o problema para o departamento de saúde ambiental que o Lidl concordou em começar a investigação.

Esta segunda-feira a jovem revelou aos 57 mil seguidores que tinha recebido um documento que dizia que o leite ia finalmente começar a ser retirado dos supermercados.

"No Lidl, nunca é a nossa intenção que um cliente fique insatisfeito e trabalhamos em estreita colaboração com os nossos fornecedores para garantir que os produtos das nossas lojas sejam da mais alta qualidade possível. Seguindo o feedback do cliente, recolhemos o lote e o produto estará de volta às lojas em breve.", disse um porta-voz do Lidl à BBC.

Luna disse estar feliz por ter conseguido cumprir o objectivo, já que "não é muito comum conseguir chamar a atenção de uma empresa grande".