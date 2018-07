Jovens tailandeses vão sair do hospital mais cedo do que o esperado

Equipa de futebol juvenil ficou presa 17 dias na gruta de Tham Luang.

Os doze jovens que tiveram de ser resgatados de uma caverna na Tailândia irão sair do hospital um dia mais cedo do que o previsto. De acordo com o The Guardian, os jovens terão alta na quarta-feira, mais cedo do que os médicos de Chiang Rai tinham planeado inicialmente.



A equipa médica tinha avançado aos media locais que as crianças e o treinador iriam sair na quinta-feira. Contudo, a saída foi antecipada porque nenhum dos jovens revela graves problemas que exijam cuidados médicos.



Inicialmente, foi diagnosticada pneumonia em alguns dos rapazes, mas o ministro tailandês confirmou que estavam a ter uma recuperação bastante rápida.



Recorde-se que os jovens e o seu treinador ficaram presos numa gruta em Tham Luang durante 17 dias e tiveram de ser resgatados, numa operação muito complicada que foi acompanhada a par e passo pelo planeta inteiro.