Jovens tailandeses fazem homenagem ao mergulhador que morreu no resgate

Meninos resgatados só tiveram conhecimento este domingo de que um mergulhador tinha morrido.

16:46

As 12 crianças e o treinador presos na gruta de Tham Luang, na Tailândia, durante 18 dias ainda se mantêm no hospital de Chiang Rai, e só no passado sábado tiveram conhecimento da morte do mergulhador que aconteceu durante as operações de resgate. Decidiram, por isso, prestar-lhe uma pequena homenagem, de acordo com a Sky News e o Bangkok Post.



Os médicos não tinham dado ainda autorização para que os jovens tivessem conhecimento da morte de Saman Kunan. Havia o receio, por parte das equipas médicas, de que os resgatados não tivessem preparados a nível psicológico para receber uma notícia com tanto impacto.



Todos os jovens ficaram abalados com a notícia e, garante o ministro tailandês que, "todos choraram e expressaram as suas condolências ao escrever mensagens num retrato do Tenente Comandante Saman e fizeram um minuto de silêncio por ele". "Agradeceram-lhe e prometeram ser bons rapazes", acrescentou.