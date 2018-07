Equipa de futebol tailandesa agradece a todos os que participaram nas operações de resgate

Jovens resgatados de gruta enviam mensagem vídeo a partir do hospital.

19:24

e revelam quais são os seus maiores desejos alimentares, assim que estiverem autorizados pelos médicos.





informação foi avançada pelo ministro da saúde Piyasakol Sakolsatayadorn , este sábado. A equipa de futebol tailandesa e o treinador Ekkapol estão a recuperar e tudo indica que vão ter alta hospitalar já na próxima quinta-feira.





Recorde-se que a tragédia aconteceu quando os meninos, com idades entre os 11 e 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos, estavam a explorar um complexo de uma gruta, a 23 de junho, ficando presos devido às chuvas que inundaram os canais.



Depois de vários dias de resgate, todos os jovens foram resgatados em segurança, por uma equipa de especialistas internacionais de mergulho em cavernas.



As 12 crianças e o treinador que foram resgatadas esta semana da gruta Tham Luang, na Tailândia, enviaram uma mensagem especial para as equipas que ajudaram nas operações de resgateOs jovens agradecem a todos os que ajudaram, desde os voluntários à marinha tailandesa, e dizem estar bem e saudáveis."Obrigado por nos salvarem", afirma Note. Já Dom, para além de agradecer, sublinha que está desejoso para comer arroz com perna de porco assada.Os restantes membros da equipa "Javalis Selvagens", dizem também querer comer barriga de porco crocante, porco assado, KFC, sushi, bife e arroz frito.O vídeo foi partilhado no Youtube pelo Channel NewsAsia.A equipa de futebol encontra-se numa dieta restrita à base de arroz para que os seus sistemas digestivos não sofram um choque, uma vez que tiveram 18 dias dentro da gruta.