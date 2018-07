Médico australiano relata experiência quatro dias após o resgate na Tailândia

Richard Harris esteve envolvido no resgate em Tham Luang e recorda os momentos das operações.

O médico australiano, Richard Harris, faz um balanço, numa curta entrevista, quatro dias após o fim das operações que libertaram os 13 jovens presos na gruta tailandesa. Harris garante que esta foi uma incrível experiência para todos aqueles que se viram envolvidos na complicada operação de resgate no complexo de grutas Tham Luang.



Richard Harris confessa que houve muitos momentos de "medo significativo", mas não deixa passar em branco os momentos de grande alegria pelo sucesso final do resgate.



Sublinha ainda a importância de todo o "incrível grupo" envolvido nas operações, dizendo que "foi muito bom fazê-lo com verdadeiros amigos e colegas".



O médico australiano não deixa de falar do momento triste que viveu no final das operações ao saber que o seu pai tinha falecido, dizendo que teve assim um momento "agridoce" pela triste notícia num momento que era de grande felicidade pelo êxito do resgate.



Agora, Richard Harris agradece pela privacidade que lhe deram neste momento tão triste e diz que está a tentar lidar com o momento junto da família para que tudo volte à normalidade. De momento, o médico espera por "celebrar a vida no funeral do pai" para poder voltar ao trabalho, esperando que tudo volte ao normal "o mais depressa possível".