Jovens resgatados da gruta saem do hospital na quinta-feira

Ministro da Saúde avança que saúde dos jovens melhorou.

10:23

Os doze rapazes, juntamente com o treinador de futebol, que foram resgatados de uma gruta inundada na Tailândia, estão a recuperar e tudo indica que vão ter alta hospitalar na próxima quinta-feira.



A informação foi avançada pelo ministro da saúdePiyasakolSakolsatayadorn, este sábado.



O último dos doze membros da equipa de futebol "WildBoars" foi, juntamente com o seu treinador, hospitalizado na noite de terça-feira, encerrando um resgate perigoso do qual resultou uma vítima mortal (um dos mergulhadores).



Fotografias divulgadas esta manhã de sábado mostram a recuperação dos meninos, que agradecem a todos os que os ajudaram na missão de salvamento.



Recorde-se que a tragédia aconteceu quando os meninos, com idades entre os 11 e 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos, estavam a explorar um complexo de uma gruta, a 23 de junho, ficando presos devido às chuvas que inundaram os canais.



Depois de vários dias de resgate, todos os jovens foram resgatados em segurança, por uma equipa de especialistas internacionais de mergulho em cavernas.



Piyasakol avançou que a saúde dos 13 rapazes melhorou. "Alguns membros do grupo perderam até cinco quilos, mas já recuperaram parte do peso e do apetite no hospital", concluiu o ministro da saúde.



Todos os jovens devem ter alta do hospital localizado na cidade de Chiang Rai, na próxima quinta-feira.