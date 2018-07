Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens resgatados de gruta podem conseguir cidadania tailandesa

Treinador e três das crianças salvas têm origem estrangeira e não gozam de plenos direitos.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O governo da Tailândia pondera conceder a cidadania tailandesa a três dos rapazes resgatados da gruta de Tham Luang e ao treinador.



Contudo, o processo é complexo e poderá não ter os resultados desejados por milhares de pessoas que nas redes sociais têm defendido a cidadania como merecida recompensa para os protagonistas de um drama que apaixonou o País e mereceu atenção em todo o Mundo.



O treinador, de 25 anos, Ekaphol Chantawong, e os jogadores Pornchai Kamluang, Mongkhol Boonpiam e Adul Sam-on (este é o mais famoso, por falar inglês e ter servido de tradutor no contacto com os mergulhadores de outros países), têm todos ascendência estrangeira. As famílias entraram em Mae Sai, na província de Chiang Rai, a partir de Myanmar, pelo que tecnicamente são apátridas.



Os menores têm documentos tailandeses, o que lhes dá alguns direitos, como o de frequentar a escola. Mas não poderão trabalhar legalmente e para sair de Mae Sai precisam de uma autorização especial. Já o treinador não tem estatuto legal, o que o deixa vulnerável a uma ordem de extradição.



"As autoridades de Mae Sai estão a verificar os documentos para ver se nasceram na Tailândia e se têm pai ou mãe tailandeses", referiu fonte do Ministério do Interior, frisando que a obtenção da cidadania "dependerá dos documentos".



O governador provincial, Narongsak Osatanakorn, que liderou o resgate dos jovens, deixou também a dúvida no ar ao dizer: "Tudo terá de decorrer de acordo com a lei".



Gruta do resgate será transformada em museu

A gruta de Tham Luang onde 13 jovens viveram 17 dias dramáticos vai ser transformada "num museu vivo para mostrar como o resgate foi feito", explicou o governador de Chiang Rai, adiantando que se tentará manter a gruta o mais intocada possível e mantendo no local os meios materiais usados na operação.



"Quando acordar... quem vou beijar?"

A mulher, agora viúva, do mergulhador voluntário tailandês que perdeu a vida nas operações de resgate do grupo de 13 jovens presos na gruta, pede para que nenhum menino sinta culpa por aquilo que aconteceu e confessa ter muitas saudades.



Foram centenas de voluntários que acudiram às operações de busca e resgate dos meninos e do treinador. Samarn Kunan, de 38 anos, foi um dos que se voluntariaram mas acabou por morrer.



A companheira, Valeepoan Kunan, falou pela primeira vez após a morte do marido e publicou uma imagem a preto e branco de Samarn no Instagram com a descrição: "Amo-te tanto... vou sentir a tua falta. De agora em diante quando eu acordar... quem vou beijar ?".



Conhecido por ser um amante de aventuras, o antigo mergulhador perdeu a vida num dos túneis submersos após entregar um tanque de oxigénio aos jovens soterrados.



PORMENORES

"Sejam uma força do bem"

O comandante da equipa de fuzileiros tailandeses que ajudou a resgatar da gruta os 12 menores e o treinador instou os jovens a lutarem por vidas com sentido. "Sejam boas pessoas, sejam uma força do bem para o país", afirmou Apakorn Yuukongkaew.



Recebidos como heróis

Os fuzileiros tailandeses que participaram no resgate do grupo na gruta foram, esta quinta-feira, recebidos com vivas e coroas de flores à chegada ao aeroporto militar de Banguecoque.



Filme já em negociação

A história dos jovens na gruta está a interessar estúdios internacionais para transformar o caso em filme. Os norte-americanos da produtora cristã Pure Flix estão na Tailândia em contactos, mas a Ivanhoe Pictures, de Los Angeles, garante ter sido escolhida pelo governo tailandês para fazer o filme oficial.