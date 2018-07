A mensagem emocionante da víuva do mergulhador que morreu

Companheira de Samam Kunan, que perdeu a vida nas operações de resgate, partilhou o sentimento após a morte do marido.

A companheira do mergulhador que morreu nas operações de resgate na Tailândia partilhou uma mensagem emocionada em homenagem ao marido.Valeepoan Kunan falou pela primeira vez após a morte do marido e publicou uma mensagem no Instagram."Amo-te tanto... vou sentir a tua falta. De agora em diante quando eu acordar... quem vou beijar ?", pode ler-se na legenda que acompanha a foto do marido.Valeepoan disse que ninguém se deve culpar pela morte de Saman.