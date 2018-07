Rei da Tailândia promove o mergulhador que morreu na gruta

Saman Kunan, que voltou à vida militar para ajudar a salvar 13 jovens, foi cremado, depois de uma cerimónia emotiva.

18:08

O mergulhador que morreu durante as operações de resgate na gruta Tham Luang foi promovido postumamente pelo rei da Tailândia na manhã deste sábado, horas antes de ser cremado.

Saman Kunan, militar da marinha, de 38 anos, já retirado da vida militar, voltou ao ativo para participar nas operações de resgate das crianças tailandesas presas na gruta de Tham Luang. Depois de lhe ter sido conferida a patente de Tenente-Comandante, por sair ter voltado ao ativo, acabou por morrer no dia 6 de julho.

O rei também concedeu a Saman uma distinção a real pelo heroísmo demonstrado na operação de resgate dos 134 jovens presos na gruta.

A cremação de Saman Kunan teve lugar este domingo, às 16h00 na província de Roi Et.

O militar morreu durante uma missão de reabastecimento de oxigénio dentro da caverna de Tham Luang ,em Chiang Rai, Tailândia. Foi aclamado como herói nacional, após o resgate bem-sucedido de todas as 13 pessoas presas na caverna.

Enquanto duranvam as cerimónias fúnebres, em Chiang Rai, milhares de voluntários apareceram na caverna de Tham Luang para limpar a área depois de terminadas as operações de busca e salvamento. O plano de limpeza dos voluntários deverá estar concluído até ao final do dia de domingo.