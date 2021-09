Jovens deixam rasto de poluição no recinto de festival Reading no Reino Unido

As imagens são impressionantes e mostram o estado em que ficaram os campos onde decorreu o festival de música Reading and Leeds Festivals em Inglaterra.Cerca de 10 mil espectadores assistiram ao evento que contou com atuações de Stormzy, Post Malone e Liam Gallagher.De acordo com a imprensa local, foram encontrados uma série de itens perdidos após o final do festival, como preservativos usados, calças e até uma dentadura.De acordo com o BerkshireLive, só em 2019 os voluntários da isntituição "New Beginnings" resgataram mais de 300 tendas do evento, redestribuídas pela população da cidade.