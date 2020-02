Jovens fingem espalhar coronavírus em carruagem de metro e lançam pânico entre passageiros

O aumento do número de casos e mortes de coronavírus tem provocado o alerta a nível mundial. No entanto, muitos internautas têm aproveitado a epidemia para brincar com a situação.



David Flores e Morris Cordewell, dois instagrammers de Nova Iorque fingiram 'derramar' o vírus no chão da carruagem do metro da cidade, assustando quem seguia a bordo.

Segundo a publicação Mirror, os dois homens entraram na composição do metro vestidos com roupas de proteção e a segurar um recipiente transparente com um líquido vermelho no interior.

O líquido, que era na verdade sumo, foi derramado no chão. Vários passageiros entraram em pânico e saltaram para cima dos bancos do metro, enquanto Flores e Cordewell informavam de que se tratava de coronavírus.



Numa entrevista à publicação Insider, Cordewell disse que as pessoas ficaram um pouco assustadas, "mas depois dissemos 'calma, é uma brincadeira', e as pessoas acabaram por rir".

"Uma senhora que estava acompanhada pelos filhos, sentados ao meu lado, não pararam de rir. Não sei como é que ela sabia que era uma piada, mas ela sabia que era uma piada o tempo todo."

A brincadeira acontece logo depois que um YouTuber ter sido foi preso por fingir ter coronavírus enquanto estava num avião.