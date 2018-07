Jovens resgatados na Tailândia impedidos de comer os seus pratos favoritos

Médicos alertam para a possibilidade de as crianças poderem contrair doenças mortais caso não tenham uma alimentação cuidada.

A operação de resgate em Chuang Rai, na Tailândia, terminou com sucesso e todos os jovens foram resgatados, mas no hospital ainda existem vários cuidados a ter para que a condição de saúde dos rapazes não se deteriore. A alimentação dos 12 miúdos e do treinador tem várias restrições neste momento.



Os médicos alertaram os jovens resgatados da caverna e as famílias para o facto de uma alimentação descuidada poder resultar na morte das crianças. Foi-lhes também negada a possibilidade de comerem as refeições que tinham pedido aos pais através de carta.

As famílias foram alertadas para o facto de as crianças só poderem comer alimentos com poucas calorias para prevenir o aparecimento da síndrome de "re-feeding".

Este síndrome é potencialmente mortal e ocorre quando uma pessoa que tenha passado fome durante algum tempo ingira demasiadas calorias rapidamente.

A médica Jennifer Chuang, especialista em tratar pacientes com problemas de nutrição, afirma que "o metabolismo muda muito devido a uma exposição tão longa à fome e o corpo deixa de utilizar os carboidratos para produzir energia, começando a utilizar proteínas e glicogénio."

Caso os médicos aceitassem dar às crianças as refeições que tinham pedido, "os corações dos rapazes poderiam parar", afirma Jennifer.