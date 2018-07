Mergulhador partilha imagens inéditas do resgate das crianças na Tailândia

Finlandês participou no resgate e divulgou várias fotografias nas redes sociais.

Um mergulhador finlandês utilizou as redes sociais para partilhar algumas fotografias inéditas das grutas de Chiang Rai, onde é possível verificar as dificuldades que os vários voluntários e oficiais da marinha tiveram para resgatar os jovens.

Mikko Paasi é o nome do mergulhador, natural de Helsínquia, que chegou sexta-feira às grutas de Tham Luang para ajudar nas operações de salvamento das 12 crianças e do treinador que estavam soterrados desde dia 23 de Junho em Chiang Rai, Tailândia.

O homem partilhou dia 1 de julho a primeira publicação referente ao salvamento onde divulgou um esquema das grutas e das dificuldades que os mergulhadores e voluntários iriam passar para alcançar as crianças.

No dia seguinte Mikko publicou através de uma ferramenta do Facebook a referência a uma viagem de Luqa em Malta para Chiang Rai, província tailandesa onde se situa a gruta.

Seis dias depois Mikko Paasi voltou às redes sociais e colocou no Instagram a primeira imagem equipado e pronto para iniciar as operações de resgate das crianças, "Estamos a preparar-nos para trazer as crianças de volta a casa", escreveu.

Mas as imagens mais emocionantes chegaram dia 8 de Julho, domingo, dia em que arrancaram as operações de resgate. Quatro crianças foram resgatadas nesta primeira operação.

"Entre a espada e a parede" escreveu o mergulhador natural de Helsínquia.

"Aqueles que dizem que é impossível, não devem interromper quem o está a fazer" escreve Mikko numa publicação em que partilha uma imagem com outros dois mergulhadores, depois de se confirmar o resgate com sucesso dos 13 jovens da gruta em Chiang Rai.





As publicações receberam ao longo dos últimos dias milhares de partilhas e várias pessoas deixaram mensagens de agradecimento a um dos heróis do resgate.