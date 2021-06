Jürgen Conings, o militar que ameaçou um virologista belga e que está em fuga há vários dias

O soldado do exército belga foi dado como desaparecido pela própria namorada e anda há já vários dias fugido às autoridades depois de ter retirado armas do arsenal de um quartel militar.



Jürgen Conings é, pelos dias hoje, o homem mais procurado na Bélgica.O soldado do exército belga foi dado como desaparecido pela própria namorada e anda há já vários dias fugido às autoridades depois de ter retirado armas do arsenal de um quartel militar.





As autoridades intensificaram as buscas nas áreas urbanas do município de Limburg, na região da Flandres, mas sem sucesso. A polícia alemã e luxemburguesa encontra-se atenta a possíveis entradas nos respetivos países. A Interpol lançou igualmente um alerta vermelho para "ameaça a um atentado terrorista".

As investigações mostraram que Conings terá rondado a casa do virologista horas antes do desaparecimento.

O Ministério Público Federal acredita que Conings está vivo, uma vez que não existem provas que consigam demonstrar o contrário.



Passado ligado à extrema-direita

Jürgen Conings, de 46 anos, está em fuga desde 18 de maio. O militar, natural de Dilsen-Stokkem, perto da fronteira com os Países baixos, foi membro do partido político de extrema direita Vlaams Belang até o final de 2020. Participou como atirador em missões na ex-Jugoslávia, Bósnia, Líbano, Iraque e Afeganistão.



O militar constava na lista de "extremistas potencialmente violentos", depois de ter sido referenciado pelo Ministério da Defesa sobre posições radiciais.