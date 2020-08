Juan Carlos anuncia que vai viver fora de Espanha

O rei Juan Carlos comunicou ao filho, que lhe sucedeu no trono, a intenção de abandonar Espanha e instalar-se noutro país. A decisão do monarca foi já aceite por Filipe V. Numa carta enviada ao filho, Juan Carlos refere que a decisão foi "meditada" e que é uma sequência de "certos acontecimentos passados" relacionados com a vida pessoal do monarca."Sua Majestade, prezado Felipe:Com o mesmo desejo de servir a Espanha que inspirou meu reinado e dada a repercussão pública que certos eventos passados na minha vida privada estão a gerar, desejo expressar-lhe a minha disponibilidade absoluta para ajudar a facilitar o exercício dos seus deveres, desde a tranquilidade e a calma que sua alta responsabilidade exige. O meu legado e minha própria dignidade como pessoa são o que eles exigem de mim.Há um ano, expressei a vontade e desejo de parar de desenvolver atividades institucionais. Agora, guiado pela convicção de prestar o melhor serviço aos espanhóis, às suas instituições e a você como rei, comunico a minha decisão ponderada de mudar, no momento, para fora da Espanha. Uma decisão que tomei com profundo sentimento, mas com grande serenidade. Sou rei da Espanha há quase quarenta anos e, durante todos eles, sempre quis o melhor para a Espanha e para a Coroa.Com minha lealdade como sempre.Com o carinho e o carinho de sempre, seu pai."Em atualização