Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz Moro alvo de investigação

É acusado de entrar na política antes de deixar cargo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 06:00

O Conselho Nacional de Justiça, órgão de tutela e fiscalização da magistratura no Brasil, instaurou na sexta-feira uma investigação contra o juiz Sérgio Moro, que chefiava a operação Lava Jato, por exercício de atividade política incompatível com a função de magistrado. A ação foi aberta pelo corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, responsável máximo pela investigação de desvios de conduta cometidos por juízes.



Moro, que há uma semana aceitou ser ministro da Justiça do futuro Executivo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e já trabalha em Brasília na transição de governo, é acusado de ter começado a exercer atividade política antes de deixar o cargo de juiz, o que é proibido.



Moro reuniu-se com Bolsonaro na casa deste, no Rio de Janeiro, aceitou o convite para o governo e começou a trabalhar como ministro indigitado e só ontem se desligou da magistratura.