Juiz peruano ordena prisão preventiva de 'testa de ferro" da líder da oposição

Medida surge na sequência de uma investigação de alegado branqueamento de capitais.

Por Lusa | 05:05

Um juiz peruano ordenou no sábado a prisão preventiva do advogado e empresário Vicente Silva Checa, considerado o 'testa de ferro' da líder da oposição Keiko Fujimori, no âmbito de uma investigação de alegado branqueamento de capitais.

O juiz ordenou a prisão preventiva de Silva Checa até novembro de 2021, argumentando que existe o perigo de "impedir a atividade probatória" por parte da investigação, depois de considerar que houve pressão sobre as testemunhas.

Por outro lado, observou que o advogado teria sido um 'testa de ferro' de Keiko e teria enviado o tesoureiro do partido Fuerza Popular à região amazónica de San Martín para angariar pessoas que escondessem o dinheiro supostamente entregue pela construtora brasileira Odebrecht.