Juiz recusa que Pence possa alterar resultado das eleições nos EUA

Um juiz federal do Texas rejeitou ontem uma rebuscada manobra legal dos apoiantes de Trump para forçar o vice-presidente Mike Pence a anular os resultados das presidenciais nos estados onde o presidente alega que houve fraude.









Louie Gohmert, congressista republicano do Texas, e um grupo de eleitores republicanos do Arizona moveram um processo legal contra Pence para contestar o seu papel na votação de que vai decorrer quarta-feira numa sessão conjunta das duas câmaras do Congresso para certificar a vitória de Biden no Colégio Eleitoral. Os queixosos pretendiam forçar Pence a chamar a si a autoridade para anular os votos eleitorais favoráveis a Biden nos estados onde os republicanos alegam que houve fraude, dando desta forma a vitória nas presidenciais a Trump.

O juiz federal Jeremy Kernodle, que até foi nomeado por Trump, considerou, no entanto, que o processo não tinha qualquer base legal e recusou dar-lhe seguimento. Os próprios advogados de Pence tinham contestado o processo, afirmando que os queixosos “processaram a pessoa errada” e que a litigação deveria ser dirigida contra a Câmara dos Representantes e o Senado, e não contra o vice-presidente, cujo papel na contagem de quarta-feira é meramente cerimonial.



Republicanos anulam veto de Trump

A maioria republicana do Senado juntou-se aos democratas para anular o veto de Donald Trump ao Orçamento da Defesa, na primeira derrota para o presidente naquela câmara desde o início do seu mandato. O veto presidencial foi anulado por 81 votos contra 13, ultrapassando facilmente a maioria de dois terços necessária para forçar a aprovação do Orçamento, retirando assim a Trump a possibilidade de ser o primeiro presidente desde Lyndon Johnson a terminar o mandato sem nenhum veto anulado.