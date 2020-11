Tribunal da Pensilvânia rejeita ação de Donald Trump para anular votos no estado

Um juiz federal rejeitou, no sábado, uma ação do presidente Donald Trump para anular a derrota nas eleições presidenciais dos Estados Unidos para o presidente eleito, o democrata Joe Biden. Trump tenta impedir a certificação dos resultados eleitorais que dão a Joe Biden a vitória no estado da Pensilvânia por mais de 80 mil votos.

O juiz distrital dos EUA, Matthew Brann, em Williamsport, Pensilvânia, descreveu o caso como "argumentos jurídicos tensos sem mérito e acusações especulativas". Brann disse que "não tem autoridade para retirar o direito de voto de uma única pessoa, muito menos de milhões de cidadãos".

O processo foi aberto a nove de novembro e alegou tratamento inconsistente por parte dos funcionários eleitorais do estado relativamente aos votos pelo correio. Alguns condados notificaram os eleitores que poderiam consertar pequenos defeitos, como "envelopes de sigilo" perdidos, enquanto outros não.

"Esta afirmação foi costurada ao acaso", escreveu Brann.

Brann, indicado pelo ex-presidente Barack Obama, é um republicano e, segundo a sua biografia, membro da Sociedade Federalista, um grupo de advogados conservadores e libertários, estudantes de direito e acadêmicos.

O advogado de Trump, Rudy Giuliani, disse em comunicado que está desapontado com a decisão e vai apelar. "A decisão de hoje acaba por ajudar na nossa estratégia para chegar rapidamente ao Supremo Tribunal dos EUA", disse o advogado.

A campanha vai pedir ao Tribunal de Apelações do 3º Circuito dos Estados Unidos na Filadélfia para avaliar a decisão, de acordo com Giuliani. A maioria dos juízes desse circuito foi nomeado por presidentes republicanos. Quatro foram indicados por Trump.

Para Donald Trump ter alguma esperança de derrubar a eleição precisa de reverter o resultado na Pensilvânia, que está programado para ser certificado por funcionários estaduais na segunda-feira.

"A decisão de hoje é uma vitória para o império da lei e para os eleitores da Pensilvânia, a quem a campanha de Trump procurou privar de direitos pela teoria jurídica mais frágil que se possa imaginar", escreveu o estudioso de direito eleitoral Rick Hasen no Twitter.

A campanha de Trump e os seus apoiantes entraram com dezenas de processos em seis estados fortemente contestados. As únicas vitórias da campanha estenderam as horas de votação do dia da eleição em locais de votação em Nevada e reservaram algumos votos provisórias na Pensilvânia, de acordo com registros do tribunal.

As tentativas de frustrar a certificação da eleição falharam nos tribunais da Geórgia, Michigan e Arizona.

No caso da Pensilvânia, Brann também negou um pedido de campanha para alterar o processo para alegar violações da Constituição dos Estados Unidos. A campanha queria que Brann permitisse que a legislatura estadual controlada pelos republicanos da Pensilvânia nomeasse eleitores que apoiariam Trump na votação do Colégio Eleitoral em 14 de dezembro.

Um candidato presidencial precisa de 270 votos eleitorais para vencer a eleição, e Biden lidera na contagem de votos eleitorais por 306-232.