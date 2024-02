Juízes do Supremo Tribunal dos EUA resistem a afastar candidatura de Trump

O Supremo Tribunal de Justiça dos EUA mostrou-se esta quinta-feira cético em relação aos argumentos para o afastamento do ex-Presidente Donald Trump das eleições presidenciais por ter patrocinado a invasão do Capitólio.

Em causa está uma decisão do Supremo Tribunal do Colorado, que rejeitou que o nome de Trump conste dos boletins de voto nas eleições primárias naquele estado, por ter motivado o ato de insurreição que levou à invasão do Capitólio por parte de apoiantes de Trump, a 6 de janeiro de 2021.

Se, após as audiências desta quinta-feira iniciadas em Washington, o Supremo Tribunal mantiver a decisão do tribunal do Colorado, ficará provado que Trump efetivamente se envolveu num ato de insurreição, ficando impedido de voltar a ocupar o lugar de Presidente.