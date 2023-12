Trump desqualificado das eleições presidenciais no Estado do Maine

A comissão eleitoral do estado do Maine, nos EUA, desqualificou, esta quinta-feira, Donald Trump da votação para as eleições presidenciais de 2024, avança a Reuters. A decisão aplica-se apenas às eleições primárias de março de 2024.A secretária do Estado do Maine, Shenna Bellows, incitou uma insurreição quando Trump espalhou falsas alegações sobre fraude eleitoral na eleição de 2020.O estado do Maine é o segundo dos EUA a remover Trump do boletim de voto. O Supremo tribunal do Colorado decidiu a semana passada desqualificar Donald Trump por ter incitado uma insurreição, antes do ataque ao Capitólio em 2021.Em atualização