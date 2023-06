Julgamento de Jair Bolsonaro suspenso. Vai ser retomado na terça-feira

O Tribunal Eleitoral Supremo do Brasil suspendeu o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Será retomado na Terça-feira, avança a Reuters.Na ação, corroborada pelo Ministério Público Eleitoral, argumenta-se que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião que o então chefe de Estado brasileiro organizou, em plena campanha eleitoral, com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, casa oficial do Presidente em Brasília, no dia 18 de julho de 2022.O advogado que representa a acusação no julgamento que pode custar ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro os seus direitos políticos, disse esta quinta-feira que deve ser considerado culpado de crimes eleitorais e de tentativa de golpe de Estado.

"Ataques sistémicos à democracia, principalmente aos ministros. Que cena triste da nossa história. A esta Corte e ao STF [Supremo Tribunal Federal]. Tentativa nítida de golpe militar, de golpe de Estado", afirmou o advogado Walber Agra, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral.

Agora, em nome do Partido Democrático Trabalhista, autor da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), argumentou na primeira audiência que o ex-presidente "atacou sistematicamente" tanto o tribunal como a própria democracia.