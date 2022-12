Julgamento de TikToker acusada de matar amante da mãe adiado para 2023

O julgamento da Tiktoker de 23 anos, Manek Bukhari, acusada de matar o amante da mãe, foi interrompido devido a irregularidades internas. Segundo noticia a imprensa britânica, a audiência será remarcada para o próximo ano, com novos júris.

A criadora de conteúdos digitais, de origem paquistanesa, esta a ser julgada, em conjunto com a mãe e outras seis pessoas, pelo homicídio de dois jovens de 21 anos, Saqib Hussain e Hashim Ijazuddin. Estes foram vítimas de um acidente de carro quando eram perseguidos por outros dois veículos, na madrugada de dia 12 de fevereiro deste ano, em Inglaterra. O carro colidiu contra uma arvore, dividiu-se em dois e entrou em chamas.

Saqib Hussain teve um caso com Ansreen Bukhari, a mãe da influencer, durante três anos. Quando Ansreen tentou terminar a relação extraconjugal, o jovem ameaçou que iria partilhar com o marido da mulher um vídeo com conteúdo sexual de ambos.

De acordo com os dados da investigação que o jornal britânico Daily Mail conseguiu apurar, a acusação acredita que o acidente de carro foi uma armadilha montada.





Com promessas de dinheiro, Manek e a mãe, com a ajuda de mais seis indivíduos, atraíram os jovens e perseguiram-nos até que tivessem um acidente.

"Eles esperavam, sem dúvida, que Saqib e o amigo, perante a superioridade numérica, entregassem o telemóvel que continha o vídeo sexual. Se não o fizessem, estariam preparados para causar danos realmente graves para alcançar os seus fins. Como se tornou evidente com os acontecimentos posteriores'", disse o procurador Collingwood Thompson em tribunal.



Os oito arguidos permanecem sob custódia e a aguardar novo julgamento. Até ao momento, todos negam envolvimento no homicídio.