Juncker abandona conferência de imprensa ao perceber que tem um sapato de cada cor

Presidente da Comissão Europeia foi alertado por assessora durante conferência com o presidente da África do Sul.

é um parceiro comercial muito importante para a África do Sul".

Jean Claude Juncker has left a press conference half way through with South African President. Not sure why pic.twitter.com/XNXoeUS27x — Mehreen (@MehreenKhn) 15 de novembro de 2018

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, foi protagonista de uma situação insólita esta sexta-feira, ao abandonar uma conferência de imprensa com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, depois de perceber que tinha calçado um sapato de cada cor.O momento aconteceu na sétima cimeira entre a África do Sul e a União Europeia, tendo Juncker sido alertado por uma assessora presente no clocal.Esta não é a primeira vez que Juncker está envolvido em situações deste género, uma vez que, em julho, foi filmado a caminhar de forma cambaleante à entrada para o jantar de gala da NATO, em Bruxelas, na Bélgica.Nessa altura, a Comissão Europeia alegou que Juncker tinha uma problema de saúde que afeta a sua mobilidade e que seria consequência de uma ciática.Na conferência de imprensa com o presidente da África do Sul, esta sexta-feira, Jean-Claude Juncker revelou que "a