Jurado do MasterChef Austrália morre na véspera da estreia da nova temporada

Um porta-voz da Polícia de Victoria confirmou que não há suspeitas de crime.



Leia também Jody Lukoki, ex-avançado do Ajax, morre aos 29 anos



Network 10, produtora do programa, já avisou que a estreia será adiada. A produtora Network 10 e MasterChef Australia, Endemol Shine Australia, disseram em comunicado que estavam "profundamente chocados e tristes com a perda repentina".Um porta-voz da Polícia de Victoria confirmou que não há suspeitas de crime.

Jock Zonfrillo, jurado do MasterChef Austrália, morreu este domingo, na véspera da estreia da nova temporada. O Chef tinha 46 anos.Segundo avança o The Guardian, as causas da morte ainda não são conhecidas. A