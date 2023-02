Justiça brasileira confirma que senador denunciou uma reunião de conspiração eleitoral com Bolsonaro

denúncia agora feita pode complicar ainda mais a situação jurídica do antigo chefe de Estado, já alvo de inúmeras investigações no Brasil.





O juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil referiu, esta sexta-feira, que o senador Marcos do Val lhe deu informações sobre uma reunião de conspiração eleitoral em que terá participado Jair Bolsonaro, o antigo presidente do país.Marcos de Val revelou esta quinta-feira que um dos aliados próximos de Bolsonaro tinha tentado persuadi-lo para se juntar à conspiração que tinha por objetivo anular os resultados das últimas eleições presidênciais, avança a agência Reuters. Pediram-lhe que tentasse extrair comentários comprometedores do juiz Alexandre de Moraes para que este fosse detido e, nessa altura, prepararem um golpe de estado.Jair Bolsonaro, após derrota frente a Lula da Silva, nas presidenciais, atacou o sistema de votação eletrónica brasileiro, pondo em causa a integridade do mesmo. A